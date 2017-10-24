У Тернополі затримали двох податківців, які одержали 400 тисяч гривень хабара

Як повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України, слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту захисту економіки провели ряд процесуальних заходів для встановлення посадової особи, яка за «винагороду» допомагала вирішувати питання щодо зменшення розміру офіційних штрафних санкцій.

Поліцейські з’ясували, що під час планової виїзної документальної перевірки працівниками фіскальної служби були виявленні численні порушення, за які правопорушник мав би сплатити до бюджету понад мільйон гривень. Встановлено, що керівник одного з відділень Кременецької ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області за 400 тис. грн неправомірної вигоди погодився вирішити дане питання.

23 жовтня у тернопільському ресторані правоохоронці затримали податківця. З сумки керівника відділення об’єднаної податкової інспекції правоохоронці вилучили одержаний ним хабар. Крім того, був затриманий державний ревізор-інспектор Головного управління ДФС у Тернопільській області, який не вніс до акту перевірки інформацію про деякі порушення.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюється коло осіб, які також можуть бути причетні до даної корупційної схеми.

Як повідомляв УНІАН, раніше офіцера Генштабу ЗСУ затримали під час отримання 3 тисяч доларів хабара, які він вимагав за погодження дозволу на проведення еколого-геологічного обстеження території військової частини з метою встановлення осередків нафто-хімічного забруднення та проведення відновлювальних робіт одним з приватних підприємств.