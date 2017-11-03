На Херсонщині п’яний хлопець вкрав прапор України

В місті Берислав Херсонської області п’яний хлопець вкрав прапор України. Про це пише поліція області.

Невідомий на площі Перемоги вкрав Державний Прапор України з флагштока.

"Як повідомив т.в.о. начальника Бериславського відділу поліції Ігор Усенко, оперативники опитали жителів навколишніх будинків та перевірили відео з камер відеоспостереження. Було встановлено особу підозрюваного, яким виявився 21-річний місцевий житель. Поліцейські прийшли за місцем проживання хлопця і виявили у нього в кімнаті викрадений стяг", - йдеться у повідомленні.

Хлопець пояснив, що тієї ночі він вживав алкогольні напої в компанії друзів, потім вирішив зняти прапор з флагштока. Після чого гуляв з ним по парку, потім відніс додому.

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