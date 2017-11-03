На Одещині з кранів тече вода з хробаками (фото, відео)

Мешканці міста Арциз в Одеській області скаржаться на брудну воду з кранів, у якій виявили купу хробаків.

Читайте також"Подвійний сюрприз - рухомий і нерухомий": у Львові жінка купила у супермаркеті цукерки з хробаками (фото, відео)

Місцеві розповіли, що у місті вже кілька років є проблема з появою живності у воді. Проте зараз ситуація погіршилася. І найбільш помітною вона стає після циклів припинення і поновлення подачі води, передає ТСН.ua.

"У нашому будинку вже більше року ось така проблема після того, як відключають і потім включають воду, - із живністю", - написала Альона Зубак, яка проживає на вулиці Преображенській.

Вона виклала у Facebook відео хробаків, які разом із водою заповнили її ванну. Інцидент стався наприкінці жовтня.

Також Зубак додала, що влітку у воді виявляли і пуголовок.

"Вже і зуби страшно чистити з цією водою... Пити купуємо, скоро і з баночками будемо бігати вмиватися і чистити зуби", - нарікає місцева жителька Галина Гавриленко.

Інша місцева жителька Катерина Коваль також виклала фото з хробаками, яке зробила влітку.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, люди неодноразово скаржилися на воду і комунальникам, і міській владі.