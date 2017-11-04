Смертельна ДТП на Рівненщині: зіштовхнулись та загорілись вантажівки, які перевозили легкові авто (фото, відео)

У Рівненській області поблизу с. Біла Криниця на автодорозі Київ-Чоп зіткнулися дві вантажівки, які перевозили легкові авто. Пригода сталася 3 листопада. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Рівненській області.

Дві вантажівки марки DAF, що перевозили легкові автомобілі зіткнулися, внаслідок чого в одній із вантажівок загорівся салон кабіни, які потім перекинувся на легкові автомобілі.

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«Після локалізації пожежі за допомогою спецобладнання рятувальники деблокували тіло загиблого водія вантажівки, якого при зіткненні затисло в автомобіл», - йдеться у повідомленні.

Вогнем знищено: кабіна водія, моторний відсік ватажного автомобіля DAF, 6-ть легкових автомобілів марки "Hyundai Tucson". Наразі обставини даної пригоди з’ясовують правоохоронці.