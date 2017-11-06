На Київщині ліквідували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну

У Київській області поліцейські припинили роботу лабораторії з виготовлення амфетаміну.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області, у м. Бориспіль 23-річний місцевий житель організував у себе вдома лабораторію з виготовлення психотропної речовини.

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Операція з його затримання проводилася в неділю, 5 листопада. Зловмисника затримали під час вироблення чергової партії товару.

«Вилучено велику кількість хімічного обладнання, прекурсори, кислоти та понад 400 грамів готового до вживання амфетаміну на суму понад 120 тисяч гривень, а також 60 грамів каннабісу. Хлопець продавав їх наркозалежним жителям області», - інформують в поліції.

Слідчі дії тривають. Вилучене направлено на експертизу. Відкрито кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у вересні співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у м. Васильків Київської області нарколабораторію з виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини - амфетаміну. За інформацією спецслужби, лабораторія діяла півроку. Щотижня наркоділки виготовляли і збували майже 300 гр амфетаміну.