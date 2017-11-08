У центрі Києва спалахнула пожежа в ресторані (фото, відео)

У центрі Києва горить чотириповерхова будівля за адресою вулиця Жилянська, 37. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

"Сьогодні, 8 листопада о 9:56 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу у ресторані по вул. Жилянській, 37. До місці події негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів", - йдеться у повідомленні ДержНС.

Рятувальники встановили, що займання сталося на 1-му поверсі у ресторані в 4-поверхового житлового будинку, а саме на кухні у вентиляційній системі, з подальшим розповсюдженням полум’я на 2-й поверх житлового будинку. Не гаючи часу, вогнеборці приступили до гасіння пожежі.

Наразі існує загроза розповсюдження вогню на верхні поверхи та на покрівлю.

Роботи по ліквідації пожежі тривають.

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На першому поверсі будівлі розташований ресторан sam's Steak House.

Раніше в Києві авто влетіло в стовп на зупинці і загорілося.