"Вогняний стовп піднімався на 30 метрів": в Одесі загорівся кондитерський цех (фото, відео)

В Одесі сталося загоряння одного з цехів ЗАТ «Одесакондитер», що розташовано за адресою: 3-й Водопровідний провулок, 9. Як повідомив УНІАН начальник прес-служби Головного управління ДСНС в Одеській області Андрій Мельник, сьогодні сталося загоряння будівлі, що не експлуатується.

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За попередніми даними, постраждалих немає, площа, яку охопив вогонь, становить близько 300 кв. м.

«Наразі вогонь локалізували. Гасіння триває», - повідомив Мельник.

Стовп чорного диму, що піднімається над будівлею, видно на території майже всього міста.

Очевидці кажуть, що в районі спалаху вогонь піднімався на 20-30 метрів і були чутні звуки, передає "Сегодня".

"Дуже велика шапка чорного диму біля залізничних шляхів, через неї пробиваються стовпи вогню, метрів на 20-30, вище тополь", – поділилася одеситка Олена.

Як повідомляв УНІАН, раніше в центрі Києва спалахнула пожежа в ресторані.