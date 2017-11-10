У київському хостелі жорстоко вбили чоловіка

В хостелі в Голосіївському районі Києва вбили чоловіка. Підозрюваного вже затримали іноземця. Про це повідомляє прес-служба столичної Нацполіції.

На місці події виявлено труп 31-річного чоловіка з ножовим пораненням грудей.

"Опитавши відвідувачів закладу, правоохоронці з'ясували, що між потерпілим та іноземцем з сусідньої кімнати виник побутовий конфлікт, в розпал якої зловмисник ножем вдарив опонента. За попередньою інформацією, двоє чоловіків перебували в стані алкогольного сп'яніння. Після нанесення ножового поранення зловмисник з місця пригоди зник", - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці встановили місцезнаходження ймовірного зловмисника, після чого прикордонники затримали іноземця в Харківській області, звідки він намагався втекти в Росію.

Поліцейські встановили, що 26-річний іноземець раніше мав проблеми із законом на території своєї держави за скоєння пограбування. Крім цього, він повідомив слідству, що між ним та потерпілим виник конфлікт через те, що опонент публічно принижував його.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК (умисне вбивство). Іноземцю загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, раніше при пожежі в хостелі в Запоріжжі загинули п'ять осіб.