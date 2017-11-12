На Житомирщині рятувальники деблокували загиблого чоловіка з понівеченого легковика.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Так, 11 листопада о 18:56 до Служби порятунку «101» від працівників швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників у дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася на 84 км траси "Київ-Чоп", поблизу села Кочерів Радомишльського району.

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На місці виклику з’ясувалося, що легковик "ВАЗ 2101" зіткнувся з відбійником, внаслідок чого пасажира затисло понівеченими металевими конструкціями кузова авто і він загинув. Водій же отримав травми і знаходився у машині швидкої допомоги.

Бійці ДСНС за допомогою шанцевого інструменту деблокували тіло загиблого з пошкодженої автівки.

Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.