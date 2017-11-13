У Києві в годину пік зупинилися швидкісні трамваї
09:13, 13 листопада 2017Інциденти
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Причина - загорівся один з них. Зараз рух трамваїв вже відновили.
Інформації про постраждалих немає / Facebook Юлія Нетреба
Сьогодні, 13 листопада, вранці у годину пік у Києві тимчасово зупинили рух швидкісних трамваїв. Причина - загорівся один з них. це сталося на станції "Бульвар Вацлава Гавела" (колишній бульвар Івана Лепсе), повідомляють у групі "Мій Відрадний" в Facebook користувачі.
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"На Лепсе загорівся швидкісний трамвай, в напрямку Борщагівки", - пише місцева мешканка.
Інформації про постраждалих немає. Зараз рух трамваїв вже відновили.
Як повідомляв УНІАН, у Закарпатській області люди штовхали поїзд "Івано-Франківськ-Рахів", щоб він поїхав.
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