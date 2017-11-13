На Одещині розстріляли чоловіків, які сиділи на лавці: один загинув, другий - у реанімації

У Білгород-Дністровському Одеської області ввечері 12 листопада чоловік стріляв у дворі житлового будинку, є жертви.

Як повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в Одеській області, «мішенню стали двоє чоловіків, які у цей час сиділи на лавці».

За його словами, один з них помер на місці події - куля потрапила йому прямо в голову, другого госпіталізували у важкому стані.

«Того, хто стріляв з гладкоствольної зброї, затримали, його особу встановлено», - сказав представник поліції.

У відомстві даний інцидент офіційно поки не коментують.

Разом з тим, за словами начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна, минулі вихідні видалися досить напруженим для правоохоронців Одеси і області.

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«Тільки в суботу та неділю сталися чотири резонансних злочини, за попередніми ознаками, умисні вбивства. Три - із застосуванням вогнепальної зброї. Ще кілька зухвалих розбійних нападів», - зазначив він і додав, що всі ці злочини розкриті, злочинці встановлені і затримані.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада в Одесі під час конфлікту із застосуванням зброї був важко поранений чоловік у Суворовському районі, у дворі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Паустовського. За даними радника начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслана Форостяка, резонансна НП сталася за участю чинного і колишнього співробітників правоохоронних органів.

За його словами, конфлікт виник у компанії молодих людей, які розпивали спиртні напої. В результаті один з них, чинний працівник поліції - дільничний, який перебував не при виконанні службових обов'язків, що став учасником сварки, отримав поранення в голову.

«Він перебуває у важкому стані в реанімації, лікарі намагаються врятувати йому життя, провели досить складну операцію. За попередніми даними, він отримав поранення в результаті пострілу з травматичного пістолета», - зазначив Форостяк.

Другий учасник конфлікту, який є кумом потерпілого, - колишній співробітник правоохоронних органів. Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, затримано ще одного учасника конфлікту.

Розслідування у справі, відкритій за ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України, розпочала прокуратура Одеської області.

чю з гладкоствольної зброї. У той же вечір нападник був затриманий.