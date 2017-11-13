У Словаччині автобус із українськими заробітчанами потрапив у ДТП, є жертва (фото)
У мікроавтобусі один чоловік загинув та троє важко травмовані, в тому числі водій.
Внаслідок аварії в районі Нижнього Грабовця (Словаччина, Пряшівський край) загинув 38-річний чоловік, ще троє отримали поранення.
Аварія сталася в суботу, приблизно за годину до опівночі. Про це повідомив директор регіонального управління пожежно-рятувального корпусу в Прешові, передає mukachevo.net.
Зіткнувся Mercedes Sprinter та вантажівка (обидва авто на українській реєстрації із Закарпаття). Екіпаж вантажівки не постраждав.
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Натомість у мікравтобусі один чоловік загинув та троє важко травмовані, в тому числі водій. Серед них, Володимир, 1979 р.н. Поранених доставлено у лікарню у Вранові та Гуменному.
Відомо, що на мікроавтобусі поверталися з роботи у Чехії закарпатські заробітчани. Вантажівка їхала їм на зустріч, на ній перевозилося електромеханічне обладнання.
Поліція почала розслідування ДТП. Зокрема, вже стало відомо, що у водія вантажівки виявили алкоголь у крові.