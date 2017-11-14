Чоловік викрадачки дитини в Києві вибухнув на шоу (відео)

Чоловік заарештованої за крадіжку 2-місячної дитини у Києві Даяни Шаль Руслан Дитиняк прокоментував її вчинок.

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Він обурений такими діями Даяни, йдеться в ефірі шоу "Говорить Україна" на одному з українських телеканалів.

"З чого ти взяла, що можеш цю дитину виховати, якщо ти навіть свою втратила? І не сказала мені правду, а промовчала, вкрала дитину... Навіть найгірший батько не переживе цього..." - висловив невдоволення чоловік викрадачки дитини.

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Як повідомляв УНІАН, Оболонський районний суд Києва обрав два місяці цілодобового домашнього арешту для викрадачки немовляти.

20 жовтня в Оболонському районі Києва була викрадена півторамісячна дівчинка в той час, коли її батько забирав з дитсадка старшу дочку. За допомогою відео з камер спостереження правоохоронці встановили викрадачку дитини. Зловмисниця стежила за чоловіком з коляскою, оскільки камери зафіксували її за маршрутом руху батька з дитиною. 21 жовтня поліцейські затримали викрадачку та її співмешканця.