У Києві затримали озброєну групу "грузинських гастролерів" (фото, відео)

У столиці затримали групу чергових кримінальних "грузинських гастролерів". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУНП у Києві Андрій Крищенко.

"П'ятеро громадян Грузії із застосуванням зброї та насилля відібрали у подружжя сумку із великою сумою. Коли вони били жінку і ламали руку чоловіку, ніхто з них навіть подумати не міг, що через годину опиняться у кайданках", - йдеться у його повідомленні.

"14 листопада біля входу до приміщення автосалону на проспекті Степана Бандери зловмисники підстерегли чоловіка та жінку, які збиралися придбати там автомобіль, та із застосуванням погроз та фізичного насильства відібрали в них сумку з 3,5 млн гривень", - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури міста Києва.

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Зважаючи на їхню зухвалість при вчиненні злочину і враховуючи те, що вони озброєні, оперативники і спецпризначенці не надто "церемонилися" при їхньому затриманні.

Усі затримані в порядку ст. 208 КПК України, вилучена зброя, машини, на яких вони скоювали злочини; балаклави, одяг, мобільні телефони.

"Зараз ми точно знаємо про їхню причетність до трьох аналогічних злочинів, хоча реально розуміємо, що на їхньому рахунку - більше десяти. Працюємо над доказовою базою", - додав Крищенко.