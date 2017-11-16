Претендентку на участь у конкурсі "Міс Україна" впіймали п'яною за кермом (відео)

Нетверезу модель за кермом зловили поліцейські Луцька. 21-річна дівчина на позашляховику вночі проїхала на червоне світло, навіть не помітивши поруч машину патрульних. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Машину зупинили. На оприлюдненому відео користувачі соцмереж впізнали водія - волинську модель Надію Гавуру, яка зараз навіть претендує на участь у конкурсі «Міс Україна».

Дівчина переконувала патруль, що твереза. Але тест показав - алкоголь перевищує норму в 5 разів.

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Луцькі активісти кажуть, що ця дівчина не вперше потрапляє в їх поле зору. Мовляв рік тому саме вона біля одного з нічних клубів в'їхала на машині в вітрину. За нетверезе водіння, на цей раз, на дівчину склали протокол.

«Дівчина на камеру сказала, що 4 години тому вживала коктейль і що вона твереза. Все хотіла повернути на жарт, просила, щоб все скасувати, щоб її відпустили, вона завжди їздить твереза. В результаті стан сп'яніння було підтверджено», - повідомили в поліції.

Раніше на Київщині служительку Феміди в третій раз за рік спіймали на п'яної їзди.