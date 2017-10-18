Суддя-рецидивістка: на Київщині служительку Феміди втретє за рік піймали на п'яній їзді

Білоцерківські поліцейські 17 жовтня зупинили суддю Білоцерківського міськрайонного суду Київської області за кермування авто напідпитку.

Як сьогодні повідомили у прес-службі Київської обласної поліції, поліцейські вже втретє за рік склали адміністративний протокол на чиновника.

Жінку відсторонено від керування транспортним засобом, а автомобіль доставлено на майданчик тимчасового утримання.

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"17 жовтня на вулиці Привокзальній у м. Біла Церква співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили автомобіль з явними механічними пошкодженнями, характерними для ДТП. Керувала транспортним засобом суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області. Під час перевірки документів поліцейські звернули увагу, що жінка знаходиться за кермом із явними ознаками алкогольного сп’яніння. Крім того, виявилося, що термін тимчасового дозволу на право керування транспортним засобом закінчився", - повідомили у прес-службі.

У поліції зазначили, що правоохоронці запропонували водію пройти медичне обстеження на визначення стану алкогольного сп`яніння, однак вона відмовилася. Відносно правопорушниці складено адміністративні протоколи за ч.1 ст.130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння) та ч.1 ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як стало відомо УНІАН з компетентних джерел, йдеться про суддю Ольгу Протасову.