У "замінованій" міськраді Миколаєва сталися сутички і запалили димову шашку

У Миколаєві поліція затримала двох чоловіків, які сьогодні під час засідання чергової сесії заблокували трибуну міськради і заважали евакуювати людей через загрозу вибуху. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції області, розпочато кримінальне провадження, проводиться перевірка та встановлюються усі обставини події.

«Попередньо встановлено, що група громадян заблокувала трибуну з вимогою надати їм слово та розпустити міськраду. У цей час до поліції надійшло анонімне повідомлення про загрозу вибуху, тому правоохоронці розпочали евакуацію людей. Один із присутніх запалив димову шашку у приміщенні сесійної зали, почались протистояння між патрульними поліцейськими, які припиняли протиправні дії, та активістами», - повідомили у відомстві.

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Внаслідок цього чоловік, який перешкоджав працівникам поліції виконувати свої професійні обов’язки, був доставлений до Центрального відділу поліції. Ще одного громадянина, який блокував трибуну та вчиняв хуліганські дії, також доставлено до поліції.

За вказаним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство), що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Також зазначається, що після ретельного обстеження службових приміщень та прилеглої до будівлі Миколаївської міської ради території, пристроїв або предметів, що могли б становити загрозу життю та здоров’ю громадян, виявлено не було.

Наразі інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. Встановлюється особа, причетна до скоєння злочину.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 листопада, у Миколаєві під час сесії міської ради поліція провела евакуацію всіх присутніх через повідомлення про замінування. До цього прихильники екс-мера Миколаєва Олександра Сенкевича заблокували трибуну міськради. Також у залі відбувалися бійки, які припиняли працівники поліції.

Правоохоронці не виявили вибухівки в будівлі, міська рада відновила роботу сесії. 5 жовтня депутати Миколаївської міськради достроково припинили повноваження міського голови Сенкевича.