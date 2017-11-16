У Києві піймали поляка, якого оголосили у міжнародний розшук за викрадення з банку майже 2 мільйонів євро
Після викрадення грошей зловмисник переховувався в Києві та Одесі.
Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали в Києві громадянина Польщі, оголошеного у міжнародний розшук. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«У рамках партнерської взаємодії із Центральним бюро розслідувань Республіки Польща СБУ отримала інформацію про можливе перебування в Україні члена організованого злочинного угруповання. Його звинувачують у викраденні в одному з банків Польщі майже 2 млн євро», - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що після викрадення грошей зловмисник переховувався в Києві та Одесі. Для конспірації він постійно змінював квартири, в яких мешкав, та номери телефонів.
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На даний час вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу до моменту його екстрадиції до Польщі.
У відомстві наголосили, що реалізація цієї операції стала результатом дієвої співпраці налагодженої між Службою безпеки України та Центральним бюро розслідувань поліції Республіки Польща.