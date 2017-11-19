На Київщині група іноземців напала на АЗС

У Києво-Святошинському районі Київської області затримано групу іноземців, які напали на автозаправну станцію. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Київській області.

Зазначається, що зловмисники намагалася силоміць повернути пальне, за поставку якого вчасно не розрахувалося керівництво підприємства.

«За попередньою змовою чоловіки разом з найманим водієм вантажівки проникли на територію пилорами, де у сторожці закрили працівника автозаправної колонки, після чого почали зливати пальне у цистерну вантажного автомобіля. Заправник одразу натиснув «тривожну кнопку», - йдеться у повідомленні.

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До приїзду правоохоронців зловмисники встигли злити 280 л бензину та 240 л дизельного пального.

На місці злочину поліцейські затримали трьох чоловіків. Ними виявилися громадяни Ірану, які тривалий час законно проживають на території України.

Повідомляється, що у порядку ст. 208 КПК України іноземців поміщено до ізолятора тимчасового тримання і повідомлено консульство їхньої держави.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України та оголошено підозру. Вирішується питання про обрання нападникам міри запобіжного заходу. Триває слідство.

Раніше у Києві сталися сутички між охороною забудовника та активістами.