Водій, який збив на смерть на трасі Київ–Чернігів жінку з двома дітьми, працює в суді - ЗМІ

30-річний водій Volkswagen Caddy, який у Чернігівській області на смерть збив жінку з двома маленькими дітьми, працює в суді.

Під час оформлення ДТП водій заявив поліцейським, що ніде не працює, передає "Обозреватель", посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

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Пізніше з'ясувалося, що чоловік - провідний спеціаліст управління забезпечення діяльності судової палати у кримінальних справах одного з судів у м. Києві.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігівській області внаслідок наїзду автомобіля на пішоходів вчора загинула жінка і двоє дітей.

Унаслідок ДТП мати, 1989 року народження, загинула на місці аварії. Двоє дітей, 2010 і 2017 років народження, від отриманих травм померли у кареті швидкої медичної допомоги.