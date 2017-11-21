На Чернігівщині водій збив на смерть жінку з двома дітьми (фото)

У Козелецькому районі Чернігівської області на трасі Київ-Чернігів "Фольксваген-кадді" на смерть збив жінку з двома малолітніми дітьми.

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"Попередньо встановлено, що мешканець Козелецького району, рухаючись зі сторони Києва на автомобілі "Фольксваген-кадді", на частково освітленій ділянці населеного пункту скоїв наїзд на місцеву жінку з двома малолітніми дітьми. Всі троє постраждалих загинули", - йдеться у прес-службі поліції області.

За попередньою інформацією, водій, який збив трьох на смерть тверезий.

На місці автопригоди працюють слідчі та експерти. За фактом загибелі людей відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) - карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Згідно з повідомленням департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, на 70 км автодороги Київ-Чернігів-Нові Яриловичі в с. Сираї Козелецького району ввечері 20 листопада під час туману водій автомобіля Volkswagen Caddy здійснив наїзд на трьох пішоходів (мати та двоє дітей). Вони переходили дорогу на відстані 80 м за пішохідним переходом. Внаслідок наїзду мати, 1989 року народження, загинула на місці аварії. Двоє дітей, 2010 та 2017 років народження, від отриманих травм померли в кареті швидкої медичної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, в Оболонському районі Києва автомобіль Lanos врізався в магазин, який розташований біля зупинки громадського транспорту. Авто ледь не врізалося в жінку з дітьми.