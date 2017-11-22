Унаслідок ДТП з туристичним автобусом на Львівщині загинуло двоє людей (фото)

Сьогодні приблизно о 9:00 на трасі Київ-Чоп у селі Сможе Сколівського району трапилась ДТП за участі туристичного автобуса. Як повідомляє Головне управління Нацполіції у Львівській області, унаслідок ДТП загинуло двоє людей.

Читайте такожСлизька дорога: у Сумах через ожеледицю сталася масова ДТП (відео)Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись туристичний автобус Setra, за кермом якого перебував 46-річний мешканець Кривого Рогу, та легковик Peugeot польської реєстрації.

Унаслідок зіткнення від отриманих травм на місці події загинули 48-річний водій легковика та його 49-річна пасажирка. Ще троє пасажирів авто отримали травми, двоє з них у важкому стані госпіталізовані.

Автобус їхав з Трускавця у Закарпаття, на момент зіткнення окрім водія у салоні перебувало 48 осіб. Попередньо встановлено, що ніхто з пасажирів автобусу не постраждав.

На місці події працює слідчо-оперативна група та медики. Встановлюються кількість травмованих, їх діагнози та обставини. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.