Поліцейські затримали банду, яка викрадала елітні автомобілі в Європі

Поліцейські України та Німеччини проводять затримання злочинної групи, яка викрадала елітні автомобілі в Європі та легалізовувала їх в Україні.

Про це написав голова Національної поліції Сергій Князєв на своїй сторінці у Facebook.

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«… Сьогодні після перерви проходить спільна українсько-німецька операція з вилучення речових доказів та затримання злочинної групи, яка викрадала елітні автомобілі в Європі та легалізовувала їх в Україні. Зараз одночасно проходять більше 10 обшуків на території України та не менше – у Німеччині», - повідомив Князев.