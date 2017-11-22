Поліцейські затримали банду, яка викрадала елітні автомобілі в Європі
13:33, 22 листопада 2017Інциденти
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Група викрадала елітні автомобілі в Європі та легалізовувала їх в Україні.
Зараз одночасно проходять більше 10 обшуків на території України / фото twitter.com/knyazevsergii
Поліцейські України та Німеччини проводять затримання злочинної групи, яка викрадала елітні автомобілі в Європі та легалізовувала їх в Україні.
Про це написав голова Національної поліції Сергій Князєв на своїй сторінці у Facebook.
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«… Сьогодні після перерви проходить спільна українсько-німецька операція з вилучення речових доказів та затримання злочинної групи, яка викрадала елітні автомобілі в Європі та легалізовувала їх в Україні. Зараз одночасно проходять більше 10 обшуків на території України та не менше – у Німеччині», - повідомив Князев.
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