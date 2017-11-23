Разом зі станцією "Васильківська" у Києві "замінували" ще й торговий центр
Анонім повідомив про закладену вибухівку в торговому центрі та станції метро «Васильківська» у Голосіївському районі.
Столична поліція перевіряє інформацію про замінування торгового центру у Голосіївському районі та станції метро «Васильківська».
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
«Анонім повідомив про закладену вибухівку в торговому центрі та станції метро «Васильківська» у Голосіївському районі», - сказано у повідомленні.
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При цьому зазначається, що інформація про вибухівку за адресами надійшла протягом десяти хвилин.
«На місця відразу виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група району, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та рятувальники», - додали у поліції.
Інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Поліція встановлює дозвонювачів.
Як повідомляв УНІАН, близько години тому на сторінці «Київського метрополітену» у Facebook повідомили, що станцію "Васильківська" зачинено на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.