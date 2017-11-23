У Києві закрили станцію метро "Васильківська" через повідомлення про мінування
19:36, 23 листопада 2017Інциденти
509
Cтанція закрита через анонімний дзвінок про мінування.
Станція закрита на вхід і вихід / tov_tob.livejournal.com
У Києві станцію "Васильківська" синьої гілки метрополітена зачинено на вхід та вихід. Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Facebook.
В повідомленні сказано, що станцію закрито через анонімний дзвінок про мінування.
Як повідомляв УНІАН, у Києві біля станції метро "Нивки" розгромили лотерейні кіоски.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter