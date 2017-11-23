У Києві закрили станцію метро "Васильківська" через повідомлення про мінування

У Києві станцію "Васильківська" синьої гілки метрополітена зачинено на вхід та вихід. Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Facebook.

В повідомленні сказано, що станцію закрито через анонімний дзвінок про мінування.

Як повідомляв УНІАН, у Києві біля станції метро "Нивки" розгромили лотерейні кіоски.