У Києві закрили станцію метро "Васильківська" через повідомлення про мінування

19:36, 23 листопада 2017
Інциденти
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Cтанція закрита через анонімний дзвінок про мінування.

tov_tob.livejournal.com

У Києві станцію "Васильківська" синьої гілки метрополітена зачинено на вхід та вихід. Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Facebook.

В повідомленні сказано, що станцію закрито через анонімний дзвінок про мінування.

Як повідомляв УНІАН, у Києві біля станції метро "Нивки" розгромили лотерейні кіоски.

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Теги: #у Київі замінували метро