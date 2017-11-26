На Миколаївщині під час пожежі постраждали діти віком один і два роки

У с. Новокондакове Снігурівського району Миколаївської області під час пожежі у житловому будинку, де мешкає багатодітна родина, постраждали дві дівчинки 2015 та 2016 років народження.

Читайте такожВнаслідок пожежі на Рівненщині загинули дві дитини

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС у Миколаївській області, пожежа сталася 25 листопада.

В будинку відключене світло, тому матір запалила свічку, залишила її біля вікна на столі і пішла. Вогонь зі свічки перекинувся штори, а потім на крісло та стіл. Сусіди побачили полум’я у вікні, прибігли в будинок та винесли дітей у літню кухню, потім прибігла матір, повідомили у прес-службі.

В результаті пожежі дівчинка 2015 р.н. отримала опіки та у тяжкому стані була доставлена в реанімаційне відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні. Інша дівчинка 2016 р.н., знаходиться в Снігурівській районній лікарні, її стан здоров’я оцінюється як задовільний. Інші четверо дітей, які не постраждали, наразі знаходяться у Снігурівській лікарні під наглядом медперсоналу.