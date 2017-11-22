У Житомирській області на пожежі у приватному будинку загинули мати й син

Вчора у селі Потіївка Радомишльського району Житомирщини на пожежі у приватному будинку загинули мати й син. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 21 листопада о 19:09 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному дерев’яному житловому будинку у Потіївці Радомишльського району.

Про це рятувальників сповістили сусіди, які відчули запах диму та помітили вогонь, що вже охопив будівлю ззовні.

Першими до місця події прибули працівники місцевої пожежної охорони Потіївської об’єднаної територіальної громади. Вони встановили, що оселю вже повністю охопив вогонь, а пожежу виявили занадто пізно. Сусіди розповіли пожежним, що всередині палаючої будівлі можуть перебувати люди.

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Оскільки пожежа була дуже інтенсивною, керівник гасіння пожежі прийняв рішення залучити на допомогу додаткові сили та засоби. На місце події прибули додатково бійці 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Всередині житла, в одній із житлових кімнат, вогнеборці виявили тіла двох людей без ознак життя. Ними виявилися 59-річна власниця помешкання та її 39-річний син.

Пожежу було локалізовано о 20:44, а вже о 21:46 - ліквідовано. Вогонь знищив дах будинку та пошкодив стіни. Наразі всі обставини події і точна причина пожежі встановлюються фахівцями. За цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.

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