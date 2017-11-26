У Києві пікетували будівлю МВС з вимогою звільнити трьох затриманих екс-добровольців АТО

12 осіб пікетували будівлю МВС у Києві з вимогою звільнити затриманих колишніх добровольців АТО Анатолія Виногродського, Леоніда Литвиненка та Олександра Новікова.

Читайте такожУ центрі Одеси стартувала акція за відставку начальника поліції та обласного прокурора (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники тримали в руках плакат з написом «Звільніть добровольців!».

На вулиці Богомольця, де знаходиться будівля МВС, та прилеглій вулиці Пилипа Орлика перебуває велика кількість поліцейських. Також правоохоронці перекривали вул. Орлика.

Як заявила одна з учасниць акції, завтра активісти пікетуватимуть Печерський райвідділ поліції, де як вони вважають, утримують затриманих.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 листопада, в організації «Рух «Визволення» заявили про викрадення другого командира батальйону «Донбас», представника «Штабу блокади торгівлі з окупантами» Виногродського в Києві і добровольця ОУН Леоніда Литвиненка в Новоград-Волинському Житомирської області.

Пізніше на сторінці МВС у Facebook повідомили, що у Києві та на Житомирщині поліція затримала двох колишніх добровольців АТО, які підозрюються у розбійному нападі.

«Одного з колишніх керівників батальйону «Донбас» та його поплічника затримали за напад на охоронця одного з ПСП (приватне сільгосппідприємство – УНІАН) на Кіровоградщині. Подія сталася у липні цього року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дії затриманих були кваліфіковані слідчими за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникам було заочно оголошено про підозру.

Крім того, сьогодні у Нацполіції повідомили, що суд у Маріуполі постановив заарештувати на 60 діб чоловіка, який підозрюється у викраденні у 2014 році бійця батальйону «Донбас» та інших кримінальних правопорушеннях. Підозрюваний був затриманий 24 листопада у Солом’янському районі Києва.

«У 2014 році підозрюваний був одним із тих, хто близько трьох місяців протримав в полоні бійця батальйону «Донбас», який на той час займався кадровими питаннями. За словами полоненого, 90 днів його тримали зв’язаним, годували раз на три дні, не дозволяли вставати зі стільця та готували до страти», - зазначили в поліції.

За даними активістів, йдеться про ветерана батальйону "Донбас" Олекснадра Новікова з позивним "Хаммєр".