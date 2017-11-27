Під прокуратурою Одеської області ночували протестувальники (відео)

Напередодні увечері там почалася акція в підтримку активістів, затриманих після зіткнень 18 листопада у міському саду.

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Учасники пікету з собою принесли бочки і дрова, обіцяли - підуть тільки після звільнення двох своїх товаришів - Сергія Стерненка і Дем'яна Ганула, і закриття кримінальних справ проти них. Їх звинувачують в організації зіткнень.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада в центрі Одеси відбулися зіткнення між правоохоронцями та активістами, які протестують у Міському саду проти забудови території Літнього театру і вирубки у зв'язку з цим понад 100 дерев. У поліції заявили, що в результаті зіткнень постраждали понад 20 правоохоронців, серед яких начальник регіонального главку генерал Головін - йому розбили голову.

23 листопада Приморський райсуд Одеси на два місяці заарештував без права на внесення застави лідера громадської організації «Вуличний фронт» Ганула, якому закидають організацію і участь у масових заворушеннях під час акції протесту в Міському саду. 24 листопада Приморський райсуд виніс рішення заарештувати на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі понад 600 тис. грн іншого активіста, який брав участь в акції, Стерненко. Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов заявив, що готовий внести заставу за Стерненка.