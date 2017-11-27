"Душила подушкою і добивала праскою": під Житомиром жінка вбила свого колишнього чоловіка-АТОвця

У Житомирському районі в селі Зарічани поліція затримала 47-річну жінку, підозрювану у вбивстві колишнього чоловіка-АТОшника. Про це повідомляє ГУ Нацполіції області.

26 листопада близько 8 ранку в селі Зарічани, за місцем проживання чоловіка, між ним і його колишньою дружиною, жителькою Житомира, на грунті давніх неприязних відносин виникла сварка, яка переросла в бійку. В результаті чоловік отримав травми і був госпіталізований у відділення інтенсивної терапії Житомирської районної лікарні. Жінка з місця події зникла.

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Лікарі діагностували у пацієнта черепно-мозкову травму, забої і рани голови, політравму, а також кульові поранення грудної клітини та плеча. На жаль, врятувати життя чоловіка не вдалося. Через кілька годин він помер.

Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

В ході проведених заходів поліцейські встановили і розшукали жінку, 47-річну житомирянку, імовірно причетну до події. Вона в скоєному зізналася. Зараз вона затримана в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У рамках досудового розслідування поліцейські вилучили ряд речових доказів, триває встановлення всіх обставин події.

Жінці може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі.

При цьому Житомир.info з посиланням на свого читача пише, що у чоловіка та його екс-дружини був конфлікт по розділу майна.

«26 листопада в Зарічанах жінка вбила АТОшника, свого колишнього чоловіка. Наскільки мені відомо, у них був конфлікт по розділу майна. Жінка зробила 4 постріли, душила його подушкою, і ще добивала праскою. Чоловікові близько 42 років, позивний «Акела». Його ще притомного забрали в лікарню, в Станишевку, і там він помер», - розповів читач.

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