Наркокур'єр намагався провезти через Україну 33 кг гашишу під виглядом дитячих засобів гігієни

Служба безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури не допустила ввезення з Європи на територію нашої держави великої партії наркотику. Про це повідомив прес-центр СБУ.

Як зазначається, контрабанду планували перевезти транзитом через Україну у сусідню державу.

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"Під час митного контролю пасажирського автобуса на українсько-угорському кордоні оперативники СБУ затримали жителя Чернівецької області. Серед його особистих речей правоохоронці виявили та вилучили три коробки, в яких зловмисник сховав під виглядом дитячих засобів гігієни майже тридцять три кілограми гашишу. Вартість вилученої партії наркотиків на «чорному ринку» становить понад п'ятисот тисяч доларів США. Наркокур'єрові оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Тривають слідчі дії щодо встановлення інших осіб, причетних до організації наркотрафіку.