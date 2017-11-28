У Дніпрі нетверезий чоловік вдарив 8-річну дівчинку, вона викликала поліцію

У Дніпрі 8-річна дівчинка викликала поліції через те, що її та сестру образив і вдарив товариш батька, який прийшов до нього у гості. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Дніпра.

"27 листопада, близько 10-ї години ранку спецлінії 102 зателефонувала 8-річна дівчинка. Дитина поскаржилася, що її та сестру образив і вдарив товариш батька, який прийшов до нього у гості. Патрульні одразу прибули за вказаною адресою", - йдеться в повідомленні.

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Інспектори поліції виявили в будинку 30-річного батька, який мав ознаки сильного алкогольного сп’яніння, його товариша та дітей – дівчаток 8 та 6 років, та хлопчика 2,5 років.

"Як виявилося, дорослі вживали спирті напої, діти ж перебували без нагляду. Інспектори викликали на місце події представників ювенальної превенції", - розповіли в поліції.

Зазначається, що під час поверхневої перевірки у господаря будинку патрульні виявили паперовий згорток з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну. На місце події вони викликали слідчо-оперативну групу, а чоловіків доставили до Чечелівського відділку поліції для з’ясування усіх обставин події.