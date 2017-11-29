На Одещині у місцевого жителя правоохоронці вилучили арсенал зброї

В Овідіопольському районі Одеської області у місцевого жителя правоохоронці вилучили арсенал зброї та боєприпасів.

Читайте такожВ Одесі виявили автомобіль із арсеналом зброї (фото, відео)Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, напередодні під час обшуку у жителя селища Великодолинське поліцейські виявили та вилучили зброю та набої.

Зазначається, що співробітниками управління карного розшуку та Овідіопольського відділу поліції області, за інформацією львівських колег і за підтримки військової прокуратури та районної прокуратури, проведено спецоперацію з ліквідації каналу незаконних поставок зброї до Одеської області.

«Вилучено пістолет «ТТ» із двома спорядженими магазинами, обріз гладкоствольної рушниці перероблений під пістолетний і до нього 20 набоїв», - розповіли в главку.

Також виявлено та вилучено: дві малокаліберні нарізні гвинтівки з 600 набоями, «АКСУ-74», дві пневматичні гвинтівки, пристрій для відстрілу набоїв, споряджений гумовими кулями «Форд», два пістолети невідомого виробництва і 21 штик-ніж.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").