У Києві обстріляли авто футболіста "Динамо" (відео)

У Києві розстріляли автомобіль гравця київського "Динамо" Дениса Гармаша.

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Авто стояло на підземному паркінгу на Дніпровській набережній, передає ТСН, посилаючись на власні джерела.

Люди не постраждали. Журналісти наразі з’ясовують подробиці інциденту.

Як повідомляли ЗМІ, 3 листопада в Обухівському районі Київської області ввечері 2 листопада в будинок півзахисника "Динамо" Олега Гусєва проникли троє злочинців і винесли гроші, прикраси і нагородний пістолет.