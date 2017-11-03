Винесли $10 тисяч і пістолет від Порошенка: під Києвом пограбували будинок футболіста "Динамо" Гусєва

В Обухівському районі Київської області ввечері 2 листопада в будинок півзахисника "Динамо" Олега Гусєва проникли троє злочинців і винесли гроші, прикраси і нагородний пістолет. Чоловіки ховали обличчя під масками-балаклавами. Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на джерело.

Олег Гусєв купив будинок у 2013 році. В ньому він живе з дружиною Марією і маленькою донькою.

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За інформацією джерела, грабіжники потрапили на територію домоволодіння через паркан. Потім вони зламали замки і проникли в сам котедж.

Злочинці змогли відкрити сейф, в результаті чого здобиччю учасників нападу стали ювелірні прикраси, годинник і близько 10 тисяч доларів.

Також бандити забрали бойову нагородну зброю Олега Гусєва – пістолет "Форт-17". В березні 2016 року президент України Петро Порошенко нагородив головного тренера збірної Михайла Фоменка і дев'ятьох футболістів іменною вогнепальною зброєю.

За попередньою інформацією – сигналізація в будинку не працювала. Сам Олег Гусєв під час пограбування перебував разом з "Динамо" на виїзному поєдинку Ліги Європи проти "Янг Бойз".

Нагадаємо, раніше під Києвом зловмисники пограбували будинок голови "Київобленерго", а його самого забили до смерті.