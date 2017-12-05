Канадські дипломати радять українцям обрати іншу дату відвідування посольства на Костьольній

Канадські дипломати радять громадянам України обрати іншу дату відвідування посольства Канади, яке розташовується на вулиці Костьольна у центрі Києва. Про це йдеться у повідомленні посольства Канади у мікроблозі Twitter.

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"Попередження канадцям у Києві: Будь-ласка, уникайте околиці Європейської площі та Майдану незалежності, в тому числі вулиці Костьольна до подальших сповіщень. Замовникам консульських послуг рекомендується змінити час візиту до посольства, окрім крайньої необхідності", - йдеться у повідомленні посольства.

Як повідомляв УНІАН, вранці в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводили слідчі дії у квартирі політика.

Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, однак активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички.

Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері у мікроавтобусі та звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

В СБУ повідомили, що Саакашвілі затримано у рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 ККУ).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні і сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича та бізнесмена Сергія Курченка у зупиненні їх кримінального переслідування.