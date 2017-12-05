Канадські дипломати радять українцям обрати іншу дату відвідування посольства на Костьольній
Посольство Канади просить уникати околиць Європейської площі та Майдану Незалежності.
Канадські дипломати радять громадянам України обрати іншу дату відвідування посольства Канади, яке розташовується на вулиці Костьольна у центрі Києва. Про це йдеться у повідомленні посольства Канади у мікроблозі Twitter.
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"Попередження канадцям у Києві: Будь-ласка, уникайте околиці Європейської площі та Майдану незалежності, в тому числі вулиці Костьольна до подальших сповіщень. Замовникам консульських послуг рекомендується змінити час візиту до посольства, окрім крайньої необхідності", - йдеться у повідомленні посольства.
Як повідомляв УНІАН, вранці в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводили слідчі дії у квартирі політика.
Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, однак активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички.
Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері у мікроавтобусі та звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.
В СБУ повідомили, що Саакашвілі затримано у рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 ККУ).
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні і сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича та бізнесмена Сергія Курченка у зупиненні їх кримінального переслідування.