У Дніпрі посеред вулиці застрелили чоловіка

У Дніпрі невідомі на вулиці застрелили чоловіка. Як повідомила УНІАН начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська, вбивство сталося сьогодні близько 13 години на Запорізькому шосе, біля житлового будинку.

Читайте такожУ центрі Харкова підірвали автомобіль з поліцейським«В поліцію зателефонувала жінка, яка почула постріли. Виглянувши у вікно, вона побачила закривавлене тіло. Наразі проводяться необхідні оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та розшуку зловмисників. Поліція оголосила план перехоплення «Сирена», - розказала Старчевська.