У Дніпрі посеред вулиці застрелили чоловіка

16:39, 07 грудня 2017
Інциденти
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Дані про вбитого поліція не розголошує, крім того, що він 1983 року народження.

112.ua

У Дніпрі невідомі на вулиці застрелили чоловіка. Як повідомила УНІАН начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська, вбивство сталося сьогодні близько 13 години на Запорізькому шосе, біля житлового будинку.

Читайте такожУ центрі Харкова підірвали автомобіль з поліцейським«В поліцію зателефонувала жінка, яка почула постріли. Виглянувши у вікно, вона побачила закривавлене тіло. Наразі проводяться необхідні оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та розшуку зловмисників. Поліція оголосила план перехоплення «Сирена», - розказала Старчевська.

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Теги: #дніпрі застрелили чоловіка