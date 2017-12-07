У Дніпрі посеред вулиці застрелили чоловіка
16:39, 07 грудня 2017Інциденти
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Дані про вбитого поліція не розголошує, крім того, що він 1983 року народження.
Дані про вбитого поліція не розголошує \ 112.ua
У Дніпрі невідомі на вулиці застрелили чоловіка. Як повідомила УНІАН начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська, вбивство сталося сьогодні близько 13 години на Запорізькому шосе, біля житлового будинку.
Читайте такожУ центрі Харкова підірвали автомобіль з поліцейським«В поліцію зателефонувала жінка, яка почула постріли. Виглянувши у вікно, вона побачила закривавлене тіло. Наразі проводяться необхідні оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та розшуку зловмисників. Поліція оголосила план перехоплення «Сирена», - розказала Старчевська.
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