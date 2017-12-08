У Житомирі автомобіль в’їхав у зупинку, серед постраждалих 7-річна дівчинка

Сьогодні у Житомирі автомобіль в’їхав у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого травми отримали троє людей, серед них – 7-річна дівчинка. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області, дорожньо-транспортна пригода сталася за участі автомобіля «Нісан», що в’їхав у зупинку.

«Внаслідок ДТП травми отримали 7-річна дівчинка, її 64-річний дідусь та 24-річний чоловік. Дитину доставлено до лікувального закладу, іншим надано необхідну медичну допомогу без госпіталізації»,- розповіли в поліції.

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Наразі триває з’ясування всіх обставин події, яка має ознаки правопорушення, передбаченого ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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