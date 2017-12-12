У Тернополі нетверезий водій Lexus збив подружжя на зупинці громадського транспорту

У Тернополі нетверезий водій збив подружжя на зупинці громадського транспорту. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, 27-річний водій Lexus через слизьке дорожнє покриття не впорався з керуванням і допустив наїзд на чоловіка та дружину, які в той час стояли на зупинці громадського транспорту на вул. Золотогірській.

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Винуватець одразу повідомив про аварію на спецлінію 102. Потерпілих забрала карета швидкої допомоги. Їх шпиталізували до травматологічного відділення міської лікарні швидкої медичної допомоги.

Водія доставили до медзакладу, де він пройшов алкотест. Результат – 0,28 проміле алкоголю в крові. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Сумах п'яний офіцер поліції протаранив патрульний автомобіль.