У Сумах п'яний офіцер поліції протаранив патрульний автомобіль

У Сумах у ніч із 12 на 13 листопада нетверезий поліцейський врізався на своїй машині в патрульний автомобіль. Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції м. Суми, водій автомобіля Mitsubishi Colt, рухаючись по вулиці Прокоф’єва зі сторони мосту в бік вул. Харківської на заокругленні дороги допустив наїзд на припаркований патрульний автомобіль Toyota Prius.

Згідно із повідомленням, автомобіль поліції стояв біля краю проїжджої частини, а водій Mitsubishi, очевидно, намагався заїхати на бордюр поряд із патрульним авто. В результаті Mitsubishi зіткнувся і з бордюром, і з авто патрульних та зазнав суттєвих пошкоджень. Патрульний автомобіль також постраждав.

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«Водій Mitsubishi Colt отримав тілесні ушкодження. Після надання йому першої медичної допомоги патрульні запідозрили, що водій знаходиться в стані алкогольного сп’яніння. Проте від проходження огляду у встановленому законом порядку він відмовився. У зв’язку з цим відносно водія було складено протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, за кермом Mitsubishi перебував лейтенант поліції. Нагадаємо, ст. 130 КУпАП передбачає однакову відповідальність, як за керування в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, так і за відмову від проходження огляду на стан сп’яніння в передбаченому законом порядку. Йдеться про штраф у сумі 10,2 тис. грн та позбавлення права керування транспортними засобами на один рік.

Як повідомлялося раніше, у Сумах у ніч із 4 на 5 листопада патрульні поліцейські виявили автомобіль, що здійснив зупинку на пішохідному переході, порушивши Правила дорожнього руху. За кермом авто перебував керівник Конотопського відділу поліції Олексій Нештенко. Під час спілкування з водієм патрульні запідозрили, що він перебуває в стані алкогольного сп’яніння та запропонували пройти відповідний огляд. Проте Нештенко від огляду відмовився. 6 листопада начальник Конотопського відділу поліції подав рапорт про звільнення.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Житомирщині було заарештовано чотирьох членів наркобанди, яку організував екс-голова місцевого ВБНОН.