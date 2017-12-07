У Харкові спалили автомобіль судді (фото)

У Холодногірському районі Харкова невідомі спалили автомобіль Volkswagen Passat.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції в Харківській області, подія сталося 6 грудня о 2-й годині ночі.

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Відзначається, що автомобіль, який стояв у дворі приватного будинку, згорів повністю. Під час пожежі ніхто не постраждав.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Холодногірського відділу поліції, яка оглянула місце події і опитала власника автомобіля.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (навмисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

У прес-службі відзначили, що власник автомобіля працює в судових органах.

Представник у правоохоронних органах повідомив УНІАН, що згорілий автомобіль належить судді Апеляційного суду Харківської області.