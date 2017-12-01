Вночі у Рівному невідомі вщент спалили Audi Q7 на подвір'ї підприємця (фото)

У Рівному 1 грудня близько 3-ї години ночі підприємцю спалили елітне авто. Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, вогонь повністю знищив автомобіль Audi Q7.

Машина належала 35-річному жителю міста - приватному підприємцю. Авто стояло у дворі будинку на вулиці Красильникова. Також частково пошкоджено стіну будинку.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.

З місця події слідчі вилучили пожежне сміття. У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.

Як повідомляв УНІАН, на Audi Q7 їздить старший оперуповноважений відділу супроводу особливо важливих справ управління оперативних розробок Нацполіції Олександр Грущенко. Журналісти з'ясували, що він не задекларував це авто. Скандальний екс-начальник управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ Дмитро Сус також їздив на Audi Q7, також не задекларувавши - офіційно елітним авто володіла його 85-річна бабуся.