У Тернополі попередили самогубство чоловіка, який хотів стрибнути з мосту

У Тернополі патрульні попередили самогубство чоловіка, який хотів стрибнути з мосту.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, про невідомого, який виліз на міст і стоїть над колією, інспекторам повідомили учора близько 16.00.

Патрульні негайно виїхали на вул. Замонастирську. Біля мосту вони виявили 56-річного чоловіка з ознаками алкогольного сп'яніння.

На місце події викликали швидку допомогу. Чоловіка доставили до медичного закладу.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня В одному із сіл Єланецького району Миколаївської області 14-річний підліток покінчив життя самогубством через повішення.