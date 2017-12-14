У Тернополі попередили самогубство чоловіка, який хотів стрибнути з мосту
12:17, 14 грудня 2017Інциденти
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Чоловік знаходився у стані алкогольного сп'яніння.
Поліція на Тернопільщині попередила спробу самогубства / фото УНІАН
У Тернополі патрульні попередили самогубство чоловіка, який хотів стрибнути з мосту.
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, про невідомого, який виліз на міст і стоїть над колією, інспекторам повідомили учора близько 16.00.
Патрульні негайно виїхали на вул. Замонастирську. Біля мосту вони виявили 56-річного чоловіка з ознаками алкогольного сп'яніння.
На місце події викликали швидку допомогу. Чоловіка доставили до медичного закладу.
Як повідомляв УНІАН, 5 грудня В одному із сіл Єланецького району Миколаївської області 14-річний підліток покінчив життя самогубством через повішення.
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