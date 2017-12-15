У центрі Одеси Lexus зіткнувся з іншим Lexus і зніс світлофор

Два автомобіля «Лексус» зіткнулися вчора ввечері, приблизно о 23:00 на розі Катерининської та Малої Арнаутської.

Як повідомили в патрульній поліції, одну машину відкинуло за межі проїжджої частини, де вона знесла світлофор. Жертв та постраждалих немає.

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Винуватець аварії був п'яний, що підтвердив алкотестер, який показав 1,32 проміле. На нього оформлені матеріали за статтями 130 (керування транспортом у стані сп'яніння), 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів). Транспортний засіб відправили на штрафмайданчик.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Тернополі нетверезий водій Lexus збив подружжя на зупинці громадського транспорту.