Воронка глибиною в 3,5 метра: у Києві під трамвайними рейками обвалилася земля (фото)

15 грудня в столиці сталася аварія на Новодарницькому каналізаційному колекторі. Про це повідомили у прес-службі "Київводоканалу".

Читайте також4 метри глибиною: в Одесі посеред проїжджої частини утворилася величезна діра (фото)

Унаслідок дії газової корозії несуча здатність була втрачена, верх труби зруйнувався й утворився провал земельної ділянки діаметром 6 метрів і глибиною 3,5 метра.

На місце події вже прибула аварійна бригада водоканалу. "Зараз на розі вулиць Горлівської та Тростянецької перекрито рух транспорту у дві смуги і зупинено рух трамвая № 8", - йдеться у повідомленні.

Про інцидент у Києві на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ оперативний".

"Через прорив труби прямо під трамвайними рейками (а в наслідку - обвал землі) рух трамваїв між перехрестями Харківське шосе і Вербицького (навпроти Тростянецької, 7) зупинено", - йдеться у повідомленні.