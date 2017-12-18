У Києві біля метро "Дарниця" виявили труп (фото)

У понеділок, 18 грудня, в Києві біля виходу з метро «Дарниця» виявили труп. За попередніми даними, це була раптова смерть.

На місце трагедії для з'ясування обставин одразу приїхали поліція та оперативники, передає "Інформатор".

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Як розповіли у прес-службі поліції Києва, загибла — жінка. На її тілі слідів насильницької смерті виявили. Тіло забрали на експертизу.

Розпочато кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) КК України. Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини трагедії.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня в Броварському лісі під Києвом знайшли бездиханне тіло дівчини.