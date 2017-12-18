Жертв могло бути більше: стали відомі подробиці смертельної пожежі на Черкащині
У горе-матері, яка залишила дітей вдома самих усього було шестеро дітей. На щастя, двоє з них на момент пожежі були у бабусі.
Кількість жертв жахливої пожежі на Черкащині, в якій загинули четверо дітей, могла бути більшою. Про це "Обозревателю" розповіли жителі села Драбівці Золотоніського району, де сталася трагедія.
Двох дочок 28-річної горе-матері, яка замкнула малолітніх дітей у хаті, а сама пішла до друзів, на момент пожежі не було в будинку.
"На щастя діти перебували у свекрухи, це і врятувало їм життя", - розповіли односельці жінки.
За словами місцевих жителів, всього у жінки було шестеро дітей, а сама вона вагітна.
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Розповідаючи про матір дітей, люди не стримують емоції.
"Тетяна як мати - ніяка! Тільки "робила" дітей, але ними не займалася. Раніше жінка разом з цивільним чоловіком і дітьми жила в Тальнівському районі у свекрухи, а в село приїжджала народжувати, оскільки тут прописана", - розповіли місцеві жителі.
За словами селян, у Драбівцях сім'я проживає недавно, оскільки свекруха попросила Тетяну виїхати з дому. У селі Тетяна з чоловіком оселилися в маленькому будинку, який начебто взяли в розстрочку.
Як повідомляється в сюжеті ТСН, за попередніми даними причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. За інформацією поліції, мати запалила піч і пішла, залишивши стежити за нею 8-річну дочку.
Як повідомляв УНІАН, у Черкаській області під час пожежі загинули четверо малолітніх дітей, яких мати замкнула в будинку і пішла.