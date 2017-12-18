Жертв могло бути більше: стали відомі подробиці смертельної пожежі на Черкащині

Кількість жертв жахливої пожежі на Черкащині, в якій загинули четверо дітей, могла бути більшою. Про це "Обозревателю" розповіли жителі села Драбівці Золотоніського району, де сталася трагедія.

Двох дочок 28-річної горе-матері, яка замкнула малолітніх дітей у хаті, а сама пішла до друзів, на момент пожежі не було в будинку.

"На щастя діти перебували у свекрухи, це і врятувало їм життя", - розповіли односельці жінки.

За словами місцевих жителів, всього у жінки було шестеро дітей, а сама вона вагітна.

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Розповідаючи про матір дітей, люди не стримують емоції.

"Тетяна як мати - ніяка! Тільки "робила" дітей, але ними не займалася. Раніше жінка разом з цивільним чоловіком і дітьми жила в Тальнівському районі у свекрухи, а в село приїжджала народжувати, оскільки тут прописана", - розповіли місцеві жителі.

За словами селян, у Драбівцях сім'я проживає недавно, оскільки свекруха попросила Тетяну виїхати з дому. У селі Тетяна з чоловіком оселилися в маленькому будинку, який начебто взяли в розстрочку.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, за попередніми даними причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. За інформацією поліції, мати запалила піч і пішла, залишивши стежити за нею 8-річну дочку.

Як повідомляв УНІАН, у Черкаській області під час пожежі загинули четверо малолітніх дітей, яких мати замкнула в будинку і пішла.