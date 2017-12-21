Гучний хлопок та стовп диму: спалення Lexus родини судді, що розглядає справу про ДТП із Зайцевою у Харкові, потрапило на відео

Опубліковано відео спалення авто чоловіка судді Світлани Маратової, яка головує у справі про криваву ДТП, коли студентка Олена Зайцева за кермом Lexus врізався у Volkswagen, після чого протаранила натовп.

На записі видно, як чоловік відганяє своє авто, яке припарковане поблизу пожежі. За даними місцевих ЗМІ, під час пожежі полум’я перекинулось на припарковані поруч Mercedes і Skoda, передає ТСН.

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На спаленому авто Lexus LX 570 їздив прокурор відділу нагляду за дотриманням законів під час розслідування злочинів проти життя управління нагляду в кримінальному провадженні прокуратури Харківської області Станіслав Муратов.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна, триває досудове розслідування. Водночас офіційного коментаря щодо власника пошкодженого авто поки що немає.

Довідка УНІАН. Світлана Муратова розглядає справу про ДТП на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова у Харкові, внаслідок якої загинули шестеро людей.

Нагадаємо, що 21 грудня в Апеляційному суді Харківської області розглянуть апеляційну скаргу, яку подав адвокат Геннадія Дронова. Сергій Перепелиця не згоден з рішенням слідчого судді Київського райсуду про продовження терміну дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою другого учасника смертельного ДТП на Сумській.