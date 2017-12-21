На Львівщині автобус зіткнувся з авто, є постраждалі

В Дрогобицькому районі Львівської області зіткнулися автобус та автомобіль. Про це повідомила поліція області.

Водій та семеро пасажирів звернулися за медичною допомогою.

"Подія сталася сьогодні, 21 грудня близько 06.30 поблизу села Солонське на автодорозі Львів- Східниця. Як встановили поліцейські, відбулося зіткнення автобуса «Еталон» під керуванням 45-річного львів’янина та автомобіля «Газель», за кермом якого знаходився 29-річний житель району" - йдеться у повідомленні.

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На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше у Запоріжжі чоловік влаштував перегони з поліцейськими та скоїв ДТП.