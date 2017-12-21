У Києві невідомі обстрілюють притулок для тварин - двох собак знайшли у жахливому стані

У Пирогові, що у столиці, невідомі обстрілюють з рушниць притулок для тварин SOS Animal. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

Як розповіли у притулку, за місяць вже чотири рази невідомі приїжджали на білому мікроавтобусі й влаштовували стрілянину просто під закладом. На запитання про те, що вони роблять, відповідали, що "стріляють по щурах".

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"Також приїжджають ще кілька машин марок Opel темно-бордового кольору і BMW на польській реєстрації. На автомобілях вмикаються фари і починається стрілянина за 10 кроків від дверей притулку", - йдеться у повідомленні.

У притулку кажуть, що через стрілянину викликали поліцію, але сюди вона так ін не доїжджає. Також нібито й звернення до КМДА нічого не дало.

Крім того, працівники притулку розповіли, що після чергового обстрілу знайшли двох собак у жахливому стані, з вибитими очима.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві догхантери розсипали отруту біля дитячого садка, мешканців просили бути пильними.